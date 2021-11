«J'entends: "Elle est où cette p***?" et il me met une gifle»

«À 19 ans, j'ai confiance en moi, je me sens belle. Je me sentais intelligente. Et je rencontre cette personne. Il est beau, intelligent, charismatique. Il a tout. C'est le gars», confie la jeune femme dans un documentaire intitulé «Camille Lellouche: authentique» qui sera diffusé le 19 novembre, sur Canal Plus, juste après son spectacle. «C'est au bout de trois mois que c'est parti en cacahuète», poursuit-elle.

«J'étais en vexation ultime. Je suis sortie pour ne pas pleurer devant lui pendant 10 ou 15 minutes. Quand je reviens, j'entends: "Elle est où cette pute?". Il me met une gifle. Mais c'est tellement absurde, c'est un choc». Mais la jeune femme a du caractère et réplique: «"Toi tu me tapes? Toi tu me tapes?". T'es fou en fait. C'est terminé, tu n'entendras plus jamais parler de moi. Tu me dégoûtes».

«N'insiste pas» est un titre directement inspiré de son histoire

Sauf qu'on le sait, les choses sont parfois beaucoup plus complexes. Elle est «amoureuse de lui» et lui sait sur quelle corde jouer. «Ils ont tous la même technique: il m'embrasse les pieds, il pleure, il s'effondre, il me fait des lettres d'amour... Il me dit que ça ne lui est jamais arrivé». Et elle reste. Et prend «des droites». Elle évoque une mécanique bien rodée: «Ça commence petit à petit. Tous les jours, il te dit: "Je t'aimerais toujours plus que tout au monde, même plus que tes parents..."», se souvient-elle. «Et puis quand il commence à être violent, il te dit que tu es une merde: "Sans moi, t'es vraiment rien". Et il te le dit 42 fois par jour. Tu sais que non, mais au bout d'un moment, tu n'as plus de force. Tu te fais battre, on t'humilie. J'avais envie de vomir 7 jour sur 7».

Son salut, elle le doit à sa maman qui l'a aidée à quitter cet homme violent. «Partir d'un territoire, ce n'est pas trouver une solution mais c'est déjà, dans tous les cas, ne plus avoir peur, raconte-t-elle. «C'est dans le spectacle que Camille a trouvé résilience et un début de guérison».

(mc/L'essentiel)