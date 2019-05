Eva hospitalisée, Romane n'a pas pris son pied

Eva Longoria a été hospitalisée

Closer l'a annoncé jeudi en fin de journée: ces derniers jours n'ont pas été de tout repos pour Eva Longoria. Victime d'une appendicite le 12 mai, la star de «Desperate Housewives» a dû quitter sa suite de l'hôtel Martinez en urgence, pour se rendre à l'hôpital Simone-Veil. Opérée l'après-midi même, la star de 46 ans a pu fouler le tapis rouge le 14 mai, sans rien laisser transparaître. Quelle santé!

Montée douloureuse pour Romane Bohringer

«Le problème à Cannes, c'est les talons». Sur son compte Instagram, Romane Bohringer a dévoilé une photo de son pied gonflé et ravagé par la montée des marches du 14 mai. La comédienne française de 45 ans prouve par ce cliché qu'elle est comme tout le monde. Et que chaleur et sandales trop serrées font rarement bon ménage. Si elle a affiché un air radieux tout au long de la soirée, la star est tout de même loin d'avoir pris son pied.

Elton John n'a pas monté les marches

Arborant strass et lunettes en forme de cœur, Elton John a fait une arrivée plus que remarquée sur la Croisette, jeudi. Mais à cause d'un souci au genou, le chanteur britannique de 72 ans n'a pas pu monter les marches du festival. Il a dû, à l'image d'un citoyen lambda, passer par une porte de côté. Quelques minutes plus tôt, l'acteur Taron Egerton (qui joue son rôle dans le film «Rocketman») s'est agenouillé pour lacer la chaussure de son idole. Il doit vraiment en être très fan. Et Elton John le lui rend bien: selon l'AFP, il n'a pu retenir ses larmes à l'issue de la projection du film.

Père et fille, une histoire d'honneur

Dans le magazine Gala, Alain Delon, à qui sera remis dimanche 19 mai une Palme d'honneur, a annoncé jeudi que ce sera sa fille Anouchka, 28 ans, qui la lui remettra: «C'est le plus beau cadeau. Je vais monter les marches avec elle». L'acteur, qui depuis lundi est la cible d'une pétition demandant l'annulation de son sacre, aura donc une raison d'avoir le sourire.

(L'essentiel/szu/afp)