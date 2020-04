Décidément, Florent Pagny et fiscalité ne font pas bon ménage. On se souvient qu'en 2003 le chanteur avait sorti «Ma liberté de penser», titre sur lequel il s'en prenait au fisc. Deux ans plus tard, il avait d'ailleurs été reconnu coupable de fraude fiscale. Là, c'est après la publication du récent «Pour les gens du secours», morceau dont les bénéfices iront aux hôpitaux de France, que Pagny est à nouveau dans la tourmente. Sur les réseaux sociaux, il a été accusé de faire semblant d'être généreux alors qu'il ne paierait pas ses impôts en France puisqu'il vit au Portugal.

«Je paie mes impôts en France depuis toujours. Mon problème, dans une réaction comme celle-ci, à 99% c'est positif et les gens comprennent ce qu'on est en train d'essayer de faire, mais c'est vrai qu'il y a 1% de ce que j'appelle les aigris de la vie qui n'arrivent pas à dépasser le moment qu'on est en train de vivre et qui ne voient que du négatif», a répondu le chanteur de 58 ans sur Francetvinfo.

«Je ne m'exporte pas beaucoup»

L'ex-coach dans «The Voice» sur TF1 a en outre rappelé la règle en matière d'impôts qui s'applique à tous les artistes et sportifs français et étrangers: «Toute performance et prestation sur le territoire français est assujettie à l'impôt français au taux français payable en France. Moi, j'ai pas de chance, je suis ce qu'on appelle un artiste franco-français. Je ne m'exporte pas beaucoup. Donc 80% de ce que je peux gagner, c'est en France. Et donc je paie mes impôts en France depuis toujours».

Quant à son établissement au Portugal, l'artiste a affirmé que ce n'était pas pour payer moins d'impôts, mais pour faire payer à la France une «injustice». «Un jour, l'Etat français est rentré chez moi, a fracturé ma porte, a saisi mes meubles et les a vendus. Ensuite, il m'a assigné devant les tribunaux. Je ne vais pas lutter contre quelque chose d'injuste. Ce que j'ai fait, c'est quitter la résidence en France», s'est encore justifié Florent Pagny.

