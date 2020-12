Miss France va-​​t-​​elle briser la malédiction?

«Franchement, c’est compliqué d’être en couple cette année-là», a confié Iris Mittenaere à Paris Match quelques jours après l'élection d'Amandine Petit.

Diaporama Amandine Petit, Miss Normandie, élue Miss France 2021 Amandine Petit en Moselle



La nouvelle Miss France fera sa première sortie nationale en Moselle: elle sera au centre commercial B’EST de Farébersviller, samedi 2 janvier, à partir de 14h30, pour une séance de dédicaces, dans le respect des règles sanitaires.





«Parce que c’est une année pleine de chamboulements, on ne sait plus trop où on en est. C’est une année magique et difficile. C’est un gros choc. On ne sait plus trop qui on est, même. On ne nous appelle plus par notre prénom, mais Miss France. C’est un peu bizarre», a-t-elle raconté. «Miss France, ce n’est pas une année où l’on peut rencontrer l’homme de sa vie!».

Mais si la demoiselle a déjà rencontré la perle rare? C'est le cas d'Amandine Petit, 23 ans, qui roucoule depuis plus de 5 ans avec un certain Julien. La belle compte bien conjurer la malédiction et sauver son couple de cette année forcément intense. «Je pense qu'il y a un jardin secret à préserver durant mon année de Miss France», a-t-elle déclaré au magazine Télé Star deux jours après son sacre, «je ne vais quand même pas tout vous dévoiler d'un coup!». Elle a commencé par effacer toutes les photos de son chéri de ses réseaux sociaux. Le jeune homme est aussi passé rapidement en mode privé. Cela suffira-t-il pour péserver leur intimité?

«Je les mets juste en garde»

«Elles ont tout à fait le droit de dire qu’elles ont un copain mais nous n’avons pas de baguette magique. À partir du moment où elles commencent à en parler, les journalistes vont automatiquement faire des recherches», avait confié Sylvie Tellier dans TV Mag en 2018. «Il ne faut pas qu’elles oublient que ce sont elles qui ont fait le choix de s’engager dans le concours Miss France et pas leurs copains», avait-elle ajouté.

«Après, elles décident. Moi, je les mets juste en garde. Je leur parle des expériences des autres Miss qui ont parfois parlé de leur petit ami et qui l’ont regretté». La chaperonne des Miss avait toutefois rappelé que c'était rare mais pas impossible: «Cindy Fabre, Miss France 2005, est une des seules à être restée toute son année avec son amoureux. Elle s’est même, par la suite, mariée avec lui et a eu un bébé».

(mc/L'essentiel)