Le tendre message d'Estelle à David Hallyday

Alors que Nathalie Baye et Sylvie Vartan sont sorties de leur silence pour soutenir leurs enfants déshérités par leur père, David Hallyday a reçu de doux messages des siens sur son compte Instagram. Pour annoncer la reprise de sa tournée à partir de ce week-end, le chanteur a posté une belle photo en noir et blanc avec pour légende «Bonne semaine à tous, plein de bonnes choses pour vous».

Le cliché a été liké plus de 28 000 fois et commenté des dizaines de fois. Et parmi les message déposés, trois lui ont sans doute fait beaucoup de bien: sa fille Ilona, a posté plusieurs cœurs, sa sœur, Laura, a lancé un «Canon frérot» tandis que son ex-femme, Estelle Lefébure avec laquelle il a été marié de 1989 à 2001, a écrit «Magnifique photo… beau gosse». Un peu de douceur pour supporter le conflit qui l'oppose lui et sa sœur à Laeticia Hallyday.

(mc/L'essentiel)