FKA Twigs accuse Shia LaBeouf de violences

Leur relation n’a pas été longue (entre 2018 et mai 2019), mais elle a laissé un goût amer à FKA Twigs. C’est même «la pire chose» qui lui soit jamais arrivée, assure la chanteuse en relatant les violences physiques (tentative d’étranglement, brutalités répétées) et psychologiques (Shia aurait menacé de provoquer un accident de la route si elle ne lui prouvait pas son amour) que lui a fait subir la vedette de la saga «Transformers».

Selon le «New York Times», qui relaie l’info, si FKA Twigs a décidé de parler, c’est pour «sensibiliser aux tactiques dont font usage les bourreaux pour prendre le contrôle sur vous». Sur son compte Instagram, l’artiste écrivait, le 11 décembre: «J’en parle, pour essayer d’aider les gens à comprendre que quand on est sous le contrôle d’une personne toxique, ou piégée dans une relation violente, s’enfuir ne semble jamais être une solution, ni possible, ni sans danger.»

Dans son dépôt de plainte, FKA Twigs a déclaré vouloir faire don d’une partie de ses éventuels gains en procès à des associations luttant contre les violences conjugales.

Mea culpa

Shia LaBeouf a réfuté une partie des accusations, mais reconnu son comportement abusif. «J’ai été violent envers moi-même et tout le monde autour de moi pendant des années, a écrit l’acteur dans un message. Je n’ai aucune excuse pour mon alcoolisme et mes agressions. J’en ai honte et présente mes excuses à ceux que j’ai blessés. Je ne peux rien dire d’autre.»

L’acteur, dont les problèmes d’addiction ne datent pas d’hier, a ajouté: «En tant que personne en convalescence, je dois faire face à ces rappels presque quotidiens de ces choses que j’ai dites et faites quand je buvais. Il est difficile d’accepter le fait que j’ai pu causer une grande souffrance aux autres. Mais je ne peux pas réécrire l’histoire…»

Shia LaBeouf avait déjà été accusé de violences. Karolyn Pho, la styliste qui avait partagé la vie de l’acteur de 2011 à 2013, l’avait accusé de lui avoir asséné des coups de tête jusqu’à ce qu’elle saigne. En 2015, suite à une violente dispute avec Mia Goth, sa compagne d’alors, l’actrice de 22 ans aurait été aperçue avec un œil au beurre noir. Elle n’avait pas jugé opportun de porter plainte.

