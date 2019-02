Le 7 janvier 2018, Kendall Jenner a assisté aux Golden Globes, très naturelle avec de l'acné sur le visage. Souriante, la demi-soeur de Kim Kardashian affiche une mine radieuse. Pourtant, c'est avec tristesse qu'elle découvre les commentaires blessants des internautes sur l'état de sa peau. «J'ai pleuré sans arrêt pendant des jours à cause de ce que les gens m'ont dit» confie-t-elle au magazine américain Allure.

«Laissez-moi vivre»

«Je me sentais bien dans ma peau, et puis quand on me dit des choses méchantes, je me dis: 'Je sais que j'ai un bouton. Je sais qu'ils poussent. Vous n'avez pas besoin de le souligner. Je le vois évidemment, mais laissez-moi vivre», explique Kendall Jenner.

«Je me bats avec mon acné depuis que j'ai 14 ans... Ça a commencé à partir quand j'avais 17 ans, je faisais beaucoup de mannequinat, puis c'est revenu vraiment fort quand j'avais 21 ans... C'est quelque chose que je vois tous les jours en me regardant dans la glace. Je ne veux pas que ce soit là, mais on doit faire avec ce qu'on a en face de soi, et je dois faire avec», ajoute-elle.

(L'essentiel/mm)