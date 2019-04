P. Diddy offre un jet-​​ski en or à son fils

Christian Combs, le fils de P. Diddy, a été gâté pour ses 21 ans. D'après Page Six, son père lui a offert un jet-ski en or!

Une photo, postée sur Instagram montre le jeune homme, fier de son nouveau joujou dans les eaux de Miami, en Floride. Le rappeur a également publié une photo de son fils pour lui envoyer ses bons vœux. «Mon fils a 21 ans! Je t'aime tant», a-t-il écrit en légende.

Pour fêter dignement son passage à l'âge adulte, le jeune homme a passé la soirée au Mandrake, un club de Miami où il a été rejoint par son frère Justin, sa petite amie Breah Hicks et de nombreux invités, parmi lesquels Desiigner et Ty Dolla $ign. «Il a passé la soirée de sa vie», a dévoilé un intime à Page Six.

Christian Combs a ensuite retrouvé son père au Mokai Lounge afin de continuer la fête. Un moment de bonheur bien mérité pour le jeune homme, qui a perdu sa mère, Kim Porter, en fin d'année dernière des suites d'une pneumonie.

