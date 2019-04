Serena Williams aurait dévoilé le sexe du bébé

Serena Williams a donné une interview à la chaîne E! News dans laquelle elle évoque son rôle de maman et les conseils qu'elle donnerait aux futures mamans. «Acceptez de faire des erreurs et ne vous attendez pas à être parfaite. Nous nous mettons beaucoup trop de pression».

La joueuse qui, a assisté à la baby shower de la duchesse, a poursuivi dans sa lancée en ajoutant: «Mon amie est enceinte, et elle me disait: "Mon bébé fera ceci et cela", et je l'ai regardée et je lui ai répondu: "Non, elle ne fera pas ça"»...

C'est l'utilisation du pronom «elle» qui a mis la puce à l'oreille des journalistes britanniques selon RTL. D'après eux, Serena Williams parlerait de Meghan Markle et soutiendrait donc que le bébé royal serait une petite fille. Les impatients n'auront plus à attendre très longtemps puisque la duchesse doit accoucher en avril.

