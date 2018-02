Ils ne planifient jamais à l'avance leurs ébats

Mariée à l'acteur ultrasexy de «Magic Mike», Jenna Dewan-Tatum a conscience qu'elle fait bien des envieuses. D'autant plus que sa vie intime avec lui semble aller pour le mieux. «Nous ne planifions pas les moments où nous faisons l'amour. Par contre, on prévoit les moments qu'on doit passer ensemble, comme pour partir en week-end. Nous avons des amis qui programment leurs relations sexuelles. C'est noté sur leur agenda. On ne l'a jamais fait, mais c'est peut-être une bonne idée», confie l'actrice dans Health.

Quant à son mariage avec Channig Tatum, père de sa fille Everly, âgée de 5 ans, il se porte plutôt bien, même si ce n'est pas rose tous les jours. «Quand les gens nous disent qu'on a une vie tellement parfaite, j'ai envie de hurler et de leur dire que non, personne n'est parfait», dit-elle.

L'Américaine de 37 ans partage depuis toujours les mêmes valeurs que son chéri, mais elle tient tout de même à casser leur image idéale. «On se dispute comme dans tous les couples, assure-t-elle. Nous ne sommes pas toujours d'accord sur certaines choses. Il y a même des jours où l'on ne s'apprécie plus vraiment».

(L'essentiel/lja)