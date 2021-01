«Je n'oublierai jamais ce matin-​​là, j'étais en CM1»

Si l'aînée a percé quelques années avant l'autre, la petite dernière a su se faire un prénom et les deux frangines, Alexandra et Audrey Lamy, font aujourd'hui partie des comédiennes françaises les plus connues. Si elles mènent chacune leur carrière de leur côté, l'une n'est jamais très loin de l'autre. Des liens fusionnels sur lesquels Alexandra - 50 ans en octobre prochain - a posé des mots à l'occasion des 40 ans de sa cadette, le 19 janvier.

«Je n’oublierai jamais ce matin là, à 8h10, j’étais en CM1, la maîtresse m’a annoncé que j’avais une petite sœur, le premier plus beau jour de ma vie» a-t-elle écrit sur Instagram. «À la sortie de l’école, je t’ai vue pour la première fois, dans ton petit berceau à la maternité, papa et maman te regardaient, tu étais si belle, je savais que je t’aimerai toute ma vie», poursuit-elle avant de conclure: «Tu es, et tu resteras le soleil de ma vie (tiens, ça pourrait faire une chanson). Je t’ai dans le sang Babe, quelle chance d’avoir une Sœur comme toi!!». Alexandra a glissé quelques photos de leur complicité, enfants et jeunes adultes.

Sa fille, Chloé Jouannet, également comédienne, a aussi laissé un tendre message à sa tante Audrey: «Joyeux anniversaire ma reine», avec quelques «dossiers» où l'on voit sa tata dans différentes postures pas toujours flatteuses. «Mais que je t’aime d’amour toi!!!!!!!», lui a répondu la principale intéressée.

(mc/L'essentiel)