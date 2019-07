Vincent McDoom s'est dénudé dans les champs

De passage en Suisse, Vincent McDoom en a profité pour visiter se promener un peu autour de Genève, à la mi-juillet. «Les champs de tournesols sont tellement jolis ici, ce sont de vraies cartes postales. La mode s'est souvent nspirée des tournesols, de grands artistes comme Vincent van Gogh en ont d'ailleurs fait l'éloge», confie le styliste de 53 ans.

Ainsi, quand l'ex-candidat de «La Ferme Célébrités» a aperçu ces champs en se promenant dans la commune d'Aubonne, il a eu l'idée d'un shooting pour le moins étonnant: «Je me suis mis à poil et je m'y suis baladé. C'était très apaisant. C'était une communication avec la nature, sans vêtements. J'ai toujours rêvé de faire ça!» Aux yeux de Vincent, ces clichés n'ont rien de vulgaire. «La nudité est quelque chose de beau», dit-il.

(L'essentiel)