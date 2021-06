Anna Kournikova a soufflé ses 40 bougies

Elle n'a jamais vraiment brillé sur les courts et pourtant: Anna Kournikova est toujours connue, même 17 ans après avoir raccroché sa raquette. Elle a fêté ses 40 ans lundi. L'occasion de revenir sur sa carrière.

Au milieu des années 90, il y avait les pro et les anti Anna Kournikova. Ceux qui pensaient qu'elle donnait un coup de frais au tennis et ceux qui disaient que tout cela n'était que de la poudre aux yeux. La jeune Russe ne laisse en tout cas personne indifférent quand elle déboule sur le circuit professionnel en 1995 alors qu'elle n'a que 14 ans. Son style - jupette et grande natte blonde - ne passe pas inaperçu et les premiers résultats sportifs arrivent pour celle qui a commencé le tennis à 5 ans et qui est passée par la célèbre académie de Nick Bollettierri.

En 1997, elle décroche une demi-finale à Wimbledon et l'année suivante, elle atteint la finale du tournoi de Key Biscayne. La même année, elle parvient à battre la Suissesse Martina Hingis et l'Allemande Steffi Graff, alors au sommet. Une blessure freine son élan. Éloignée des courts, la jeune femme honore de nombreux contrats avec ses sponsors et gagne désormais mieux sa vie avec son image qu'avec sa raquette, à seulement 17 ans.

Un couple glamour

Si elle reprend le chemin des courts, engrange quelques belles victoires - notamment en double avec Martina Hingis à l'Open d'Australie - et termine la saison 2000 à la 8e place mondiale, elle peine à s'imposer vraiment sur le circuit.

Handicapée par une blessure au dos, la suite de sa carrière tourne au fiasco. En 2003, elle arrête de jouer sans avoir jamais gagné aucun titre en simple. Elle ne disparaît pas pour autant des radars: le couple qu'elle forme avec le chanteur Enrique Iglesias depuis 2001 (NDLR: ils se sont rencontrés sur le tournage d'un clip de l'Espagnol) fait beaucoup parler et lui permet de rester dans la lumière. Ensemble, ils ont des jumeaux - Lucy et Nicholas - nés en 2017 et Mary, née en janvier 2020.

Si elle se fait plus discrète aujourd'hui et veille sur sa petite famille, elle fait de temps en temps encore la une des magazines et montre son joli minois dans des défilés de mode ou des avant-premières.

(mc/L'essentiel)