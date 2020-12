Kanye West incognito dans un restau en Suisse

Difficile à croire et pourtant: Kanye West a mangé dans un restaurant en Suisse, dans les Grisons, samedi dernier, sans que personne ne le reconnaisse. «Non, ce n’est pas un fake. Kanye West était vraiment dans notre restaurant», a confié la directrice de l’établissement, Casa Casutt, à «20 Minuten». Le rappeur et mari de Kim Kardashian est arrivé aux environs de 20h et a pris son repas en compagnie de l’architecte suisse Valerio Olgiati, a précisé Therese Arpagaus au «Bündner Tagblatt».

C’est l’équipe de West qui a réservé la table une semaine avant sa venue, mais le restaurant n’a pas voulu parler de ce client célèbre. D’ailleurs, même les employés n’ont appris que le soir-même qu’ils allaient travailler pour l’Américain de 43 ans. Ce n’est qu’au moment où ils l’ont vu arriver qu’ils ont cru à la nouvelle, a raconté la directrice.

Parmi les clients du restaurants présents, personne n’a reconnu Kanye West, qui s’était déplacé avec cinq gardes du corps et avait établi des règles strictes. Interdiction de le prendre en photo ou de dévoiler ce qu’il a mangé. Tout ce que l’on sait, c’est qu’il a apprécié le repas préparé par le chef.

Des projets avec l’architecte suisse Valerio Olgiati

Si Kanye West a passé le week-end en Suisse, c’était pour discuter de vive voix avec Valerio Olgiati. Les deux hommes étaient en contact depuis plusieurs mois via Internet, mais ne s’étaient encore jamais rencontrés. Le rappeur apprécie le travail du Suisse et souhaite qu’il dessine pour lui une maison dans le Wyoming, une autre ainsi qu’une école privée à Los Angeles, et enfin une petite ville près d’Atlanta. «Elle devrait être composée de 500 maisons, d’un stade, d’un musée, d’une église et d’un orphelinat», a fait savoir l’architecte au «Bündner Tagblatt».

Le rappeur fantasque, qui s'est présenté à l’élection présidentielle, avait déjà fait le buzz en effectuant une commande dans un KFC à Paris, avec sa femme Kim Kardashian, en février dernier.

(L'essentiel/jfa)