Son baptême en Israël crée la polémique

Après ses récents problèmes de santé, Demi Lovato semble retrouver son équilibre et sa joie de vivre dans la foi. En voyage en Israël, la chanteuse américaine de 27 ans en a profité pour se faire baptiser. Une expérience qui lui a fait le plus grand bien. «Je n'ai jamais ressenti un tel sentiment de spiritualité ou de connexion à Dieu. Cela me manquait depuis plusieurs années. La spiritualité est si importante pour moi. J'ai été baptisée dans le Jourdain, le même endroit où Jésus a été baptisé. Je me suis sentie renaître», a-t-elle confié sur Instagram, le 2 octobre 2019.

La jeune femme a publié plusieurs photos de son pèlerinage. Sur l'une d'elles, on la voit toucher le Mur des Lamentations, à Jérusalem. «Je suis une chanteuse américaine. J'ai été élevée en tant que chrétienne et j'ai des ancêtres juifs, a-t-elle expliqué. Quand on m'a offert l'incroyable opportunité de visiter les endroits que j'avais connus en lisant la Bible en grandissant, j'ai dit oui.»

Et Demi a conclu son message en remerciant Israël de l'avoir si bien accueillie: «Ce voyage a été si important pour mon bien-être, mon cœur et mon âme.»

Cependant, certains fans de l'artiste lui ont reproché de faire la promotion de cette région en plein conflit israélo-palestinien. Demi s'est aussitôt défendue: «J'ai accepté ce voyage gratuit en Israël en échange de quelques publications de ma part, a-t-elle expliqué dans une story Instagram. Personne ne m'a dit que ça pourrait être mal perçu. Je suis donc désolée si j'ai pu offenser des personnes, ce n'était pas mon but». Elle a ensuite assuré que cette expérience n'avait été que «spirituelle» et que son message n'avait donc rien de politique.

(L'essentiel/lja)