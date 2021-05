Atteinte du coronavirus, P!nk a cru mourir

Atteints du Covid-19 en mars 2020, P!nk et son fils, Jameson, 4 ans, ont vécu un enfer. «Cela va vous paraître dingue, mais j’étais tellement mal durant cette période que j’ai refait mon testament», a confié la chanteuse de 41 ans à Heart radio, lundi 3 mai 2021. Par chance, son mari, Carey Hart, 45 ans, et leur fille, Willow, 9 ans, n’avaient pas contracté le virus. «Jameson et moi étions vraiment très malades. J’ai pensé que c’était fini pour nous, a expliqué l’Américaine. J’ai appelé mon meilleur ami et je lui ai demandé de dire à Willow à quel point je l’aime».

Cette expérience douloureuse a marqué P!nk: «C’était vraiment effrayant et difficile à vivre en tant que parent. On se demande ce qu’on va laisser à nos gamins. Qu’est-ce qu’on leur a enseigné? Vont-ils être capables de vivre dans ce monde devenu fou?» Inspirée par ce terrible épisode de sa vie, l’artiste a écrit sa nouvelle chanson «All I Know So Far», qui parle de parents sur le point de mourir disant leurs derniers mots à leurs enfants.

(L'essentiel/lja)