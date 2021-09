Les premières photos de Kaia Gerber en couple

Si Kaia Gerber et Jacob Elordi ne cachaient pas leur relation sur les réseaux sociaux, ils ne l’avaient encore jamais évoquée dans les médias et n’avaient pas encore pris part à un événement public en tant que couple. C’est dire si leur arrivée au gala d’ouverture de l’Academy Museum of Motion Pictures, à Los Angeles, samedi dernier, a été commentée.

Le top de 20 ans, dont la mère est Cindy Crawford, et l’acteur de quatre ans son aîné ont pris la pose pour les photographes présents, échangeant plusieurs regards complices. Parmi les autres célébrités présentes ce soir-là, on peut citer Lady Gaga, Katy Perry, Orlando Bloom, Olivia Rodrigo ou encore Benedict Cumberbatch.

(L'essentiel/jfa)