Pippa Middleton enceinte de son deuxième enfant

Deux ans après la naissance de leur petit Arthur, Pippa Middleton et James Mathews s’apprêtent à accueillir un deuxième enfant, révèle le site Page Six. «Pippa et James sont surexcités. C'est fantastique, étant donné la difficulté de cette période. La famille entière est ravie», a indiqué un proche du couple.

L’information n’a pas été confirmée officiellement et Pippa s’est bien gardée de dire quoi que ce soit lors de sa dernière sortie, le 11 décembre, à la Mary Hare School, une école pour enfants malentendants dont elle est la marraine. Son large pull de Noël pouvait bien cacher le début d’un baby bump…

Il est en est une qui doit rêver que le futur bébé soit une fille: entourée de ses deux frères, George et Louis et de son cousin Archie, la petite Charlotte, fille de Kate et William, souhaiterait sans doute avoir une petite cousine qui partage ses jeux.

La nouvelle doit ravir les parents de Kate et Pippa, déjà grands-parents à quatre reprises. Carole et Michael pourraient d’ailleurs être mis rapidement à contribution: leur fille cadette et son mari chercheraient à acheter un vaste domaine de 72 hectares dans le Berkshire, tout près de la maison de famille des Middleton.

La famille pourrait encore s'agrandir prochainement, le frère de Pippa et Kate, James, ayant demandé en mariage la Française Alizée Thevenet, en octobre dernier.

(mc/L'essentiel)