L'élément troublant sur la vidéo du meurtre du rappeur

Le meurtre de Pop Smoke a-t-il été prémédité? C'est en tout cas ce que suggèrent les images de vidéosurveillance qui montrent le tireur abattre Pop Smoke, et repartir sans rien voler, d'après TMZ. De quoi ébranler la thèse du cambriolage qui a mal tourné dans la nuit de mardi à mercredi à Los Angeles.

Une thèse d'abord privilégiée après que la star montante du hip-hop américain ait partagé involontairement l'adresse de sa résidence sur les réseaux sociaux. Le tout accompagné de signes ostentatoires de richesse, avec notamment des liasses de billet. Quelques heure avant le drame, le jeune New-Yorkais de 20 ans s'est notamment montré en train de profiter de son séjour à LA, à la piscine et chez le coiffeur...

#PopSmoke posted a package on the Internet that had his location #RIPPopSmoke pic.twitter.com/Zv6G8z5V9b