Un yacht Lamborghini, folie de McGregor

Battu le 11 juillet dernier par l’Américain Dustin Poirier, lors de l’UFC 264, après avoir subi une fracture de la jambe, Conor McGregor ne semble pas vraiment affecté par la défaite, la sixième de sa carrière en 28 combats. Le combattant d’arts martiaux mixtes (MMA) a affiché cette semaine le dernier joujou de sa collection: un yacht de la marque italienne Lamborghini, d’une valeur de 3,4 millions de dollars. «Mon yacht Lamborghini est prêt», a sobrement commenté Conor McGregor sur Instagram.

Selon le Business Insider, le «Tecnomar for Lamborghini 63», conçu par la marque italienne Lamborghini en collaboration avec la société navale The Italian Sea Group, pèse 24 tonnes et possède deux moteurs V12 de 2000 chevaux. Sa longueur de 63 pieds (environ 20 mètres), en hommage à l’année de fondation du constructeur italien (1963).

L’athlète ayant le plus gagné en une année

Selon le magazine Forbes, Conor McGregor a récemment dominé le classement des sportifs ayant engrangé le plus d’argent au cours des douze derniers mois, avec 180 millions de dollars de gains entre le 1er mai 2020 et le 1er mai 2021. Pour établir son classement, le magazine américain spécialisé dans la finance s’est basé sur deux critères: les revenus sportifs (contrat, bonus et prize money) et les revenus extra-sportifs (partenariats, publicité et droits d’image).

Si son combat précédant (également perdu) contre Dustin Poirier le 24 janvier dernier lui a rapporté 22 millions de dollars, c’est surtout en dehors de l’octogone que McGregor a rempli son compte en banque, grâce notamment à la vente de ses parts dans la marque de whiskey Proper No. Twelve pour la modique somme de 150 millions de dollars. De quoi aisément s’offrir un yacht pour la modique somme de 3,4 millions de dollars.

(L'essentiel/Sport-Center)