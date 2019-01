Christian Bale: «Je ne peux plus continuer»

Christian Bale a pris 21 kilos pour son dernier rôle. Mais il a admis au Sunday Times qu'il arrêtait de modifier son physique de façon aussi drastique. Christian Bale a pris 21 kilos pour jouer le rôle de Dick Cheney, le vice-président de George Bush Jr, dans Vice, qui narre l'ascension du politicien, depuis ses débuts à l'université de Yale jusqu'à la vice-présidence des Etats-Unis de 2001 à 2009. Dans une interview avec le Sunday Times, l'acteur a admis qu'il arrêtait les transformations physiques extrêmes. «Je ne peux plus continuer. Vraiment, je ne peux plus. Ma mortalité me regarde en face», a-t-il déclaré à la publication.

En outre, il estime que ce n'est pas juste pour sa femme, qui a dû vivre avec toutes ses transformations physiques. Après des années à gagner et perdre du poids pour ses rôles, il s'est rendu compte qu'il en faisait trop, en rencontrant Gary Oldman, qui lui a dévoilé qu'il n'avait pas pris de poids pour jouer le rôle de Winston Churchill dans The Darkest Hour. « A ce moment, j'avais pris dix kilos. Et je lui ai dit ''Quoi ? Rien ?''. Je me sentais mal, mais je me suis dit que je devais continuer», a-t-il partagé.

(L'essentiel/Cover Media)