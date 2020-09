Nickayla Rivera en couple avec l'ex-​​mari de sa sœur

D'aucuns y verront une évolution malsaine, d'autres le symbole d'une famille qui se soutient dans la douleur. Nickayla Rivera, sœur de l'actrice décédée le 8 juillet dans un lac en Californie, vient d'emménager avec Ryan Dorsey, qui n'est autre que l'ex-mari de Naya.

Restée très proche de son ex-beau frère, la jeune femme de 25 ans souhaite éduquer à ses côté le fils de Naya et Ryan, Josey, 5 ans. Pour mémoire, l'enfant était avec sa mère au moment du drame. Reste que cette décision a rendu circonspect une grande partie des fans de Naya Rivera. Car les deux adultes semblent inséparables depuis plusieurs semaines...

«Ne pas juger les autres»

Ils ont été photographiés ensemble en train de faire du shopping. Une photo en particulier sème le trouble: Nickayla et Ryan se tenant la main et donnant clairement l'impression d'être un couple. Face au tollé provoqué par ces images, l'ex-mannequin de 25 ans a décidé de réagir sur Instagram: «Dans les moments les pires de ma vie, les seules choses qui comptent sont mes amis et ma famille. Être présente pour mon neveu à défaut de prendre soin de moi. Je ne me préoccupe pas des apparences, car personne ne peut voir les moments d'agonie que nous connaissons».

Un message poignant qui ne dément pas clairement une relation naissante avec l'ex-mari de sa sœur décédée. «Le plus important est de montrer de la compassion et de ne pas juger les autres. Et surtout de ne jamais considérer les moments de vie pour acquis».

Naya Rivera, ex-star de la série «Glee», s'était mariée secrètement avec l'acteur américain en 2014, trois mois après sa rupture avec le rappeur Big Sean. Ils ont eu un enfant ensemble avant de divorcer en 2018.

