Visitez l'incroyable maison de Jeffree Star

Jeffree Star n'est pas peu fier de sa réussite professionnelle. Parti de rien, il est devenu richissime en lançant sa marque de cosmétiques qui cartonne dans le monde entier. Pour commencer l'année 2020 en beauté, le maquilleur au look androgyne s'est offert une gigantesque maison d'une valeur de 14,7 millions de dollars (13,2 millions d'euros), à Los Angeles.

Avec son petit ami, Nathan, l'Américain de 34 ans a invité deux de leurs amis dans la nouvelle propriété de 2 320 m2. La visite les a laissés pantois. Et pour cause: il leur a fallu une demi-heure pour faire le tour du propriétaire. En plus des 8 chambres à coucher et des 13 salles de bain de la maison, Jeffree leur a montré son impressionnante salle de fitness, l'espace spa et sauna, sa salle de cinéma au plafond étoilé et l'immense parking souterrain où sont garées ses voitures de sport. La demeure qui comprend trois étages est même dotée un ascenseur.

Ravi de son nouveau domicile qui lui donne l'impression de vivre dans une forteresse, Jeffree souhaite toutefois y faire un petite retouche. «Je veux faire repeindre la piscine en rose», raconte-t-il. Pas étonnant, depuis tout petit Jeffree est fan de l'univers de la poupée Barbie.

(L'essentiel/lja)