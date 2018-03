Les Spice Girls au mariage royal: c'était une «blague»

Il y a quelques jours, Mel B laissait «échapper» qu'elle et ses copines des Spice Girls étaient non seulement invitées au mariage du Prince Harry et de Meghan Markle, mais qu'en plus elles allaient y chanter (voir vidéo ci-dessus).

Depuis, Victoria Beckham a répété partout qu'elle ne voulait pas repartir en tournée, Mel C a ajouté que les enfants des chanteuses ne voyaient pas la reformation du groupe d'un bon œil et maintenant, elle vient de démentir au «Sun» les propos qu'avait tenus Mel B sur le plateau de l'émission «The Real».

Mel C - dont le vrai nom est Melanie Chisholm - a dit qu'elle pensait que Scary Spice «plaisantait» probablement quand elle a affirmé que le groupe de filles était invité aux noces royales et allait s'y produire... «J'ai souvent rencontré le prince Charles, je vais lui demander où est mon invitation parce que je ne l'aie pas encore reçue. Évidemment Mel B a dit qu'elle avait la sienne... Je crois qu'elle blaguait, il n'y a pas de projet d'aller au mariage pour le moment.»

En attendant le prochain rebondissement, on s'écoute un petit «Say You'll Be There» tout à fait à propos!

(L'essentiel/cpi)