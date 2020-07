Brooklyn Beckham «trop immature pour se marier»

L’annonce des fiançailles de Brooklyn Beckham et de l’actrice Nicola Peltz après moins d’un an de relation en a étonné plus d’un. Parmi eux, une ex du Britannique de 21 ans, la chanteuse Lexy Penterra, a de sérieux doutes sur ce futur mariage. L’Américaine de 31 ans, qui avait rencontré l’étudiant en photographie en 2017, avait vécu une romance d’un an avec lui. «Je ne vous dirai pas exactement pourquoi on a rompu, confie-t-elle au Sun. Je ne veux pas l’enfoncer.» Il faut dire aussi que durant leur relation, le fils Beckham partageait son temps entre New York et Londres, alors que sa copine vivait à Los Angeles. «Il est vrai que la distance n’a pas aidé», précise-t-elle.

Une chose est sure: Lexy savait qu’elle ne resterait pas longtemps avec le fils de David et Victoria Beckham. «Honnêtement, je n’ai jamais pu prendre cette histoire au sérieux. Notre différence d’âge était un gros problème. Vous pouvez voir immédiatement qu’il est immature. Il représentait tout de ce qu’on peut imaginer d’un jeune adulte. Et parfois, vous ne le supportez plus.» Choquée par l’annonce des noces du jeune couple, qui auront lieu en deux fois en 2021, Lexy ne mâche pas ses mots. «Personne ne s’attendait à cette nouvelle. Brooklyn n’est pas prêt pour ça. Il est bien trop jeune et immature. Je ne sais pas pourquoi il tombe amoureux toutes les minutes. Il n’y a aucune cohérence dans ses relations. Tous les mois, il a une nouvelle copine. C’est donc très surprenant qu’il veuille se marier.»

(L'essentiel)