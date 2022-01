Il embrassait chaque soir le poster d’une star

Jamie Dornan est un petit coquin. Et pas uniquement parce qu’il a joué dans la sulfureuse saga «Fifty Shades of Grey» où il incarnait un homme pratiquant le sadomasochisme. D’ailleurs, ce rôle obsède encore ses fans, même six ans après la sortie du premier film. Dans une capsule vidéo pour Vogue, le comédien britannique de 39 ans a dû révéler certains de ses travers inavouables. Parmi ceux-ci, un est plutôt cocasse.

Jamie a raconté que, plus jeune, il avait pour habitude d’embrasser un poster en noir et blanc de l’actrice Liv Tyler avant d’aller dormir. «J’avais cette image d’elle juste à côté de mon lit. Je l’embrassais chaque soir avant de me coucher», a-t-il d’abord confié, un brin gêné. L’histoire ne s’arrête pas en si bon chemin. Il a été contraint d’avouer sa petite manie à Liv Tyler en personne: «J’étais à New York. Je l’ai rencontrée. Un ami connaissait l’histoire et a dit: "Jamie, est-ce que tu as parlé à Liv de cette fameuse époque?" J’ai donc dû lui dire en face que j’embrassais chaque soir une photo d’elle». Jamie a qualifié ce moment de «mortifiant» même si Liv s’est montrée «adorable à ce sujet».

À noter que le Britannique n’est jamais allé plus loin avec l’Américaine que d’embrasser son poster. Après avoir partagé la vie de Keira Knightley, il est aujourd’hui en couple avec l’actrice et chanteuse Amelia Warner. Ils se sont mariés en 2013 et ont eu trois filles ensemble: Duclie (7 ans), Elva (5 ans) et Alberta (2 ans).

(L'essentiel/fec)