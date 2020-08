Lily-​​Rose Depp en couple avec une femme?

La fille de Vanessa Paradis et de Johnny Depp et l’influenceuse Eileen Kelly sont-elles seulement de très bonnes amies ou forment-elles un couple? C’est la question que se posent les fans de Lily-Rose Depp après qu’elle a posté un cliché la montrant en train d’embrasser l’Américaine de 25 ans aux 400 000 abonnés sur Instagram pour lui souhaiter un joyeux anniversaire. «I love you», a-t-elle écrit sur l’image partagée dans sa story le 8 août 2020. Déjà publiée en mai sur le compte d’Eileen, le cliché avait visiblement échappé à l’œil des internautes.

Après avoir été en couple avec le mannequin Ash Stymest entre 2015 et 2018, l’actrice de 21 ans a fréquenté Timothée Chalamet durant un peu plus d’un an entre fin 2018 et début 2020. Aujourd’hui, ses admirateurs se demandent donc si elle a retrouvé l’amour dans les bras d’une femme, d’autant plus que ce n’est pas la première fois que les deux amies se montrent très proches sur les réseaux sociaux. Le 10 juillet, en commentaire d’une photo montrant Eileen nue les tétons cachés par des bouts de scotch, Lily-Rose avait écrit: «Que je suis chanceuse. La plus sexy des petites amies».

Pour le moment, aucune des deux jeunes femmes n’a fait de commentaire sur la véritable nature de leur relation.

(L'essentiel/jfa)