Nabilla a dévoilé le visage de son bébé

Deux mois après la venue au monde de Milann, les abonnés de sa maman ont eu droit à un cliché de face de sa petite bouille. Il faut dire que Nabilla et Thomas n'avaient posté que peu d'images de leur fils sur les réseaux sociaux et toujours en cachant une partie de son visage.

L'attente a pris fin le 13 décembre 2019. «Je vous présente enfin le petit Milann, la plus belle chose qui me soit arrivée», a écrit la jeune maman en légende de la photo sur Instagram, avant de demander auquel de ses parents le bébé ressemblait le plus.

En 15 minutes, l'image avait déjà récolté plus de 70 000 «likes» et été commentée des centaines de fois. Selon les internautes, Milann a les traits de son papa.

(L'essentiel/utes)