Elle veut écrire sur l’attaque du Capitole: malaise

La chanteuse de 28 ans, comme tant d’autres, a condamné avec force l’intrusion de partisans pro-Trump au sein du Capitole à Washington mercredi 6 janvier 2021. Si le début de son message n’a pas dérangé grand-monde, sa conclusion a, en revanche, fait tiquer les internautes. Elle y dit: «Je suis actuellement en studio en train de travailler sur quelque chose de spécial après l’assaut de hier contre la démocratie». Il n’en fallait pas davantage pour que Lovato soit moquée sur la Toile.

«Elle est en studio quelque part en train d’essayer de faire rimer «démocratie» et «hypocrisie»; «Je viens d’apprendre que Demi cherchait une rime qui va avec «président»»; «Miss, ouvre ton putain de porte-monnaie et donne de l’argent. Ce sera plus utile que d’écrire et de sortir des chansons desquelles tu tires des profits» peut-on lire sur Twitter. Ou encore: «Elle veut nous donner une chanson au milieu de tout ça. Comme si on n’avait pas assez souffert… Au secours!». Des internautes ont aussi réagi avec des memes, dont certains sont à voir ci-dessous.

(L'essentiel/fec)