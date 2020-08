Sean Penn a épousé sa petite amie de 28 ans

La philanthrope Irena Medavoy a félicité, ce week-end, Sean Penn et Leila George pour leur union. «Nous sommes si heureux qu’ils soient mariés. Nous vous aimons, que Dieu bénisse votre famille», a-t-elle indiqué dans une story Instagram. La publication de l’épouse du producteur Mike Medavoy a été commentée et likée par plusieurs stars du septième art, comme Josh Brolin et Rosanna Arquette.

Pour l’heure, Sean Penn, 59 ans, et Leila George, 28 ans, qui filent le parfait amour depuis 2016, n’ont rien communiqué sur leur mariage. La star des films «Mystic River» et «Harvey Milk» a déjà passé la bague au doigt de la chanteuse Madonna, en 1985, et à celui de l’actrice Robin Wright, en 1996. Avec cette dernière, il a eu deux enfants.

(L'essentiel/jde)