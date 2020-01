La complicité de Jen et Brad casse la Toile

Les rumeurs de retrouvailles entre Brad Pitt et Jenifer Aniston vont bon train. Les deux ex n'ont jamais caché leurs bonnes ententes et avaient même précisé être «d'excellents amis». Cela dit, les deux acteurs n'ont jamais donné ne serait-ce qu'un petit indice quant à un possible retour du couple. Celle qui interprétait Rachel Green dans «Friends» s'est mariée avec le beau Brad de 2000 à 2005, avant d'annoncer leur séparation, laissant leurs fans désemparés.

Brad Pitt rencontre Jennifer Aniston en 1998 et se marie avec elle le 29 juillet 2000. Ils annoncent leur séparation cinq ans après. L'acteur se marie ensuite avec Angelina Jolie, qui le quitte en 2016.



Après la rupture, Jenifer Aniston est sortie avec plusieurs hommes avant de tomber sur Justin Theroux avec lequel elle se fiance en 2012. Malheureusement le couple annonce son divorce en 2018.

Lors de la remise des prix des SAG, dimanche soir, à Los Angeles, les deux acteurs se sont montrés très complices, 15 ans après leur divorce. Gestes tactiles, sourires et regards complices capturés, les internautes se sont emballés sur les réseaux sociaux. Même les célébrités ne s'en remettent pas!

Jennifer Aniston watching Brad Pitt's #SAGAwards acceptance speech pic.twitter.com/SV2a7VIEfv — Dave Quinn (@NineDaves) January 20, 2020

Cause of death: Jennifer Anniston and Brad Pitt #SAGAwards2020 pic.twitter.com/UNcLQ8zZ1I — Divya (@pcjstan) January 20, 2020

Me looking at photos of Brad Pitt and Jennifer Aniston at the SAG awards pic.twitter.com/Yi9MM9CV61 — shaunagh farrelly (@shaunaghfar) January 20, 2020

Les deux acteurs ont par ailleurs remporté chacun une récompense, celle de la meilleure actrice dramatique dans «The Morning Show» pour Jenifer Aniston et celle du meilleur second rôle dans «Once Upon a Time... in Hollywood» pour Brad Pitt. L'acteur d'Inglourious Basterds a tenu à s'arrêter un instant en coulisses pour écouter le discours de remerciement de Jenifer Aniston...

The cutest moment of the night? Brad Pitt made sure to catch Jennifer Aniston's #SAGAwards win backstage pic.twitter.com/bfOF2M3wEe — The Hollywood Reporter (@THR) January 20, 2020

Comme à chaque apparition, Brad Pitt fait le show sur scène lors des discours, dimanche, il a même fait référence à sa vie de célibat, toujours sous les yeux de Jen. En recevant le prix, il a déclaré: «Je devrais ajouter cette récompense à mon profil Tinder», déclenchant un fou-rire. Les deux stars sont toujours restés en bons termes malgré leur séparation.

Brad Pitt wins best supporting actor at the #SAGAwards: "I got to add this to my Tinder profile" https://t.co/GESKRiECOo pic.twitter.com/wQtExRjflw — Variety (@Variety) January 20, 2020

