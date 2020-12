«J’ai saboté ma participation à Miss Univers»

Primée Miss Israël en 2004 à l’âge de 18 ans, Gal Gadot concourrait la même année pour le titre de Miss Univers. Désormais âgée de 35 ans, la célèbre «Wonder Woman» est revenue sur ce moment fort de sa vie lors d’une interview consacrée en téléconférence pour l’émission américaine «Live with Kelly and Ryan», le 15 décembre.

En substance, Gal Gadot explique qu’elle n'avait jamais planifié une carrière de reine de beauté mais a décidé d'entrer dans la course sur un coup de tête, pensant qu’elle aurait, au mieux, une «bonne histoire» à raconter à ses petits-enfants. Mais après sa victoire -inattendue-, la star a découvert que son titre l’amènerait à défendre les couleurs de son pays au concours mondial de Miss Univers. Une pression qu’elle n’a jamais voulu endosser.

«Quand j'ai concouru pour Miss Israël, je n'avais jamais participé à quoi que ce soit du genre. Je l’ai fait parce que je venais de terminer le lycée et j'avais du temps avant mon service militaire», a-t-elle admis. Je ne savais pas que j'allais gagner, et puis quand ils m'ont envoyée à Miss Univers, je me suis dit: «Pas question! J'ai donc tout saboté.»

Bien qu'elle n'ait pas précisé comment elle s'y est prise, elle avait auparavant déclaré au magazine Rolling Stone qu'elle faisait semblant de ne pas parler anglais et avait également choisi des tenues peu flatteuses à porter pendant l'événement. «J'ai perdu de loin, avait-elle révélé. En somme, j'ai perdu victorieusement».

(L'essentiel/CoverMedia/szu)