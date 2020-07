Il touche 1 million par publication sur Instagram

Dwayne «The Rock» Johnson a délogé la maquilleuse Kylie Jenner à la première place du classement 2019 des personnalités qui gagnent le plus pour un post Instagram. La star de «Fast and Furious» pouvait facturer l’an passé plus d’un million de dollars aux annonceurs pour une publication, si l’on en croit l’agence de marketing Hopper HQ.

Le lutteur reconverti acteur s’appuie sur son réseau de 187 millions de suiveurs sur Instagram contre 182 à sa dauphine Kylie Jenner. Plus tôt cette année, Dwayne «The Rock» Johnson a été couronné parle magazine Forbes comme l’acteur le mieux payé du monde, avec près de 90 millions de dollars empochés l’année dernière avant impôts. Il est notamment ambassadeur de marques comme Under Armour ou Apple.

La firme britannique Hopper HQ a établi son classement en sondant des influenceurs des médias sociaux, les marques et les sociétés de marketing et en utilisant les tarifs officiels accessibles au public. Les spécialistes du marketing ont tendance cependant à être secrets sur les vrais montants qu’ils paient. Il est aussi souvent difficile de dissocier ces montants qui peuvent faire partie d’un partenariat plus large, comme c’est souvent le cas avec des tops célébrités ou de stars du sport. Cependant, la liste actuelle de partenariats affichés sur Instagram par «The Rock» semble étonnamment courte, relève la BBC.

La plupart de ses publications récentes font la promotion de sa propre marque de Tequila, Teremana. Les influenceurs sont désormais tenus d’indiquer clairement quand une publication Instagram fait l’objet d’une rémunération ou de cadeaux en échange. Cependant, certains ont été critiqués pour leur manque de transparence.

Le footballeur Cristiano Ronaldo (225 millions d’abonnés) prend la troisième place du classement de Hopper HQ avec un post ayant pu lui rapporter 889 000 dollars l’an dernier. Kim Kardashian West, Ariana Grande, Selena Gomez, Beyoncé Knowles Justin Bieber, Taylor Swift, et Neymar, avec 704 000 dollars par post, complètent le top 10.

(L'essentiel)