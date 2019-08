Clo a trouvé une chérie grâce à son coming out

Clo ne regrette pas d'avoir révélé son homosexualité sur le plateau de la finale de «Koh-Lanta», sur TF1, en juin dernier. Après avoir reçu de nombreuses déclarations d'amour de téléspectatrices, la Française de 28 ans n'est désormais plus un cœur à prendre.

Samedi dernier, elle a posté sur Instagram une photo où on la voit de dos, dans les bras de sa copine, les pieds dans l'eau d'une piscine. «All we need is love» (Tout ce qu'il nous faut, c'est de l'amour), a-t-elle écrit en légende du cliché.

Ravis, ses abonnés ont été nombreux à s'en réjouir et à la féliciter. «Ça y est? Tu as trouvé? Dis-nous-en plus», lui a demandé l'un d'eux. «Le coming out a payé!» lui a simplement répondu Clo, tout en gardant secrète l'identité de celle qui partage sa vie.

Clo avait fait son coming out sur le plateau de Koh Lanta

(L'essentiel/lja)