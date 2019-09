Rasée et déshabillée sans son consentement

Le sang de l'interprète de «Bad Guy» n'a fait qu'un tour lorsqu'elle s'est reconnue en couverture de l'édition allemande de «Nylon». La une hautement photoshopée du magazine la fait ressembler à un robot humanoïde chauve et topless. Elle a été réalisée sans le consentement de l'artiste. Billie Eilish a fait part de sa colère haut et fort sur les réseaux sociaux.

«Qu'est-ce que c'est que cette merde?» a-t-elle commenté sur le Twitter du magazine. «Je n'ai jamais été approchée par «Nylon» à propos de cette couverture. Je n'étais pas au courant, pas plus que les personnes de mon équipe. Ce n'est même pas une image réelle. Vous créez une photo de moi sans t-shirt ? Ce n'est pas vrai?? À 17 ans? Et en faire la couverture???? Même si la photo est censée être une version robot de moi, je n'ai d'aucune manière donné mon accord. Et vous m'avez ôté tous mes cheveux? Honte à vous!»

«Nylon Germany» a retiré l'image, qu'il avait conçue pour «mettre en lumière la force de prodigieux ­artistes numériques», et publié une nouvelle couverture pour son numéro de septembre. «Nous n'avons jamais eu l'intention de créer un look insultant pour Billie», a déclaré le magazine. «Nous valorisons et défendons la liberté artistique, mais nous respectons également les sentiments de Billie Eilish et de ses fans. Nous sommes des fans nous-mêmes. Nous avons donc décidé de retirer notre deuxième couverture avec Billie Eilish».

(L'essentiel/cma)