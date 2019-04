Un chorégraphe lui a appris à simuler le sexe

Josephine Langford tient le rôle phare de la romance pour ados «After», tirée de la saga à succès du même nom.

Quel est votre parcours?

J'ai grandi à Perth, une ville de l'ouest australien où il semblait presque impossible de réussir une carrière d'actrice. J'ai commencé à 14 ans mais il m'a fallu des années pour réussir à décrocher un agent à Hollywood. C'est lui qui m'a conseillé de venir m'installer à Los Angeles et d'auditionner ici.

Êtes-vous prête à devenir ­célèbre si «After» devient un succès mondial?

Je ne cherche pas à faire de plans sur l'avenir, car ce n'est pas entre mes mains. À notre époque, on peut être une inconnue le lundi, une star le mardi et être oubliée avant le week-end.

Comment avez-vous approché les scènes sexy du film?

Je n'avais jamais simulé le sexe devant des caméras auparavant et j'étais méganerveuse. On en a parlé des journées entières avec mon partenaire, Hero Fiennes Tiffin, pour éviter les situations bizarres. Au final, un chorégraphe nous a appris à simuler l'amour comme si c'était une danse. Tout s'est bien passé, mais je vous avoue que je suis incapable de regarder la scène la plus hot du film sur un grand écran! (Rires.)

«After» est l'adaptation du premier tome d'une série de cinq livres. Avez-vous signé pour les quatre films suivants?

J'ai de multiples projets pour les deux ans qui viennent mais je ne tournerai pas le dos à ­«After». Si les fans le réclament, je suis prête à incarner Tessa de nouveau. Mais j'aimerais bien tourner dans un film d'action ou de science-fiction d'ici à la fin de l'année.

Quelles sont vos relations avec votre sœur Katherine, star de la série «13 Reasons Why»? On dit que vous vous détestez...

C'est archifaux. Ma sœur et moi avons souvent rigolé de la bêtise de ceux qui inventent des trucs pour essayer de nous faire réagir. Nous, on se voit un peu comme les sœurs Fanning. Dakota et Elle ont chacune leur carrière et leurs projets, sans se soucier de ce que pensent les gens.

Prête pour un film avec votre sœur?

Pourquoi pas? Si le scénario est excellent, je dirais oui de suite.

