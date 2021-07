Eva Ducci et Vivian se séparent avec fracas

Nouvelle rupture entre Eva Ducci et Vivian Grimigni. Deux mois après leur réconciliation, les deux candidats de téléréalité, qui se disaient prêts à se marier, se sont quittés à cause d’un fâcheux malentendu. Le jeune homme, de nature très jalouse, a accusé sa copine de l’avoir trompée durant une soirée entre filles. Or, il n’en était rien. Après avoir été critiquée par des internautes prenant la défense de Vivian, Eva a donné sa version des faits dans une story Instagram, dimanche 4 juillet 2021, en confirmant qu’elle avait rompu avec lui. Elle a expliqué qu’elle avait juste été au restaurant avec sa sœur et sa meilleure amie, en toute simplicité.

Au lendemain de sa soirée, elle a reçu un message vocal «horrible et rempli de haine» de la part de son copain, qui l’a insultée, elle et sa frangine. La Française de 24 ans a ensuite découvert qu’il avait posté plusieurs publications sur les réseaux sociaux, où il annonçait leur séparation en affirmant qu’elle l’avait trompé avec un autre homme. En fait, Vivian s’était arrangé pour avoir les numéros de portables des serveurs du lieu où se trouvait sa chérie, cela afin de l’espionner. Les employés de l’établissement ont raconté au Français de 29 ans que deux hommes avaient rejoint sa chérie en fin de soirée. En réalité, il s’agissait du copain de la sœur de celle-ci et d’un ami à lui. Eva n’avait donc pas été draguée par l’un d’eux.

Se sentant «extrêmement blessée» par l’agressivité de celui qu’elle a rencontré en 2020 dans «La Villa des Cœurs Brisés 6» et par ses injures à son endroit sur les réseaux sociaux, Eva a décidé de tirer un trait définitif sur leur relation: «Il n’y aura jamais de retour entre lui et moi, plus jamais je ne le reverrai de ma vie, a-t-elle assuré. On dirait que je n’ai pas le droit de vivre, vous n’imaginez même pas la peine que ça m’a fait».

De son côté, Vivian a réalisé son erreur, mais un peu trop tard. «Bon, elle est allée en soirée, c’était juste des amis à sa sœur. J’ai vrillé sur le coup, a-t-il admis. Quand quelque chose m’appartient je suis très très possessif. Notre relation est très toxique. Elle n’a rien fait de mal, même si on s’aime c’est la vie c’est comme ça».

(L'essentiel/lja)