«Tiger avait du mal à dormir et prenait des calmants»

Tiger Woods avait un lien très spécial avec son ancienne maîtresse, Rachel Uchitel: elle l'aidait à s'endormir. Dans sa toute première interview télévisée, Rachel Uchitel a raconté aux producteurs de Tiger, un nouveau documentaire très attendu de HBO, toute l'histoire de sa liaison avec le champion de golf, qui a précipité la fin de son mariage avec la mannequin suédoise, Elin Nordegren, et a failli mettre fin à sa carrière.

Selon des sources de DailyMail.com, qui ont pu visionner le film en avant-première, Rachel Uchitel se souvient avoir rencontré Tiger Woods dans un club de golf à New York et être devenue sa maîtresse, ainsi que son «énergisant». Elle raconte également la première fois qu'elle a fait l'amour avec Tiger Woods, après qu'il l'a emmenée à Orlando, en Floride. Elle révèle qu'elle est rapidement «devenue bien plus qu'une simple maîtresse».

«Salut bébé!»

«Il avait du mal à dormir et devait prendre des calmants. Je m'asseyais à côté de lui pendant des heures pendant qu'il s'endormait à côté de moi et quand il se levait, il s'autorisait à être un petit enfant. Cela semble un peu étrange. Il mangeait des céréales et regardait ses dessins animés et il était comme une fontaine, il voulait parler et parler et parler», explique-t-elle.

Rachel Uchitel a également révélé que Tiger Woods lui avait «raconté beaucoup de choses sur son enfance» et qu'il en avait «marre d'essayer de cacher qui il était, mais il avait tellement peur que le vrai Tiger ne soit pas à la hauteur de ce que tout le monde pense qu'il est». Leur liaison a pris fin lorsque Elin Nordegren a appelé la maîtresse de Tiger Woods depuis le téléphone de son mari et qu'elle a répondu «Salut bébé!».

Tiger sera diffusé sur HBO ce dimanche.

(L'essentiel)