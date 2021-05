Tallulah Willis, fiancée, dévoile sa grosse bague

D'une main encore tremblante, c'est un bien beau gros caillou que Talullah Willis, 27 ans, a dévoilé mardi à ses followers: son fiancé, Dillon Buss, venait juste de la demander en mariage, un genou à terre dans un jardin. Sur Instagram, elle a assuré avoir dit oui «avec la certitude la plus absolue». Dillon Buss a indiqué être ravi «de pouvoir enfin l'appeler sa fiancée», «tu es ma meilleure amie».

La nouvelle a évidemment ravi le clan Willis. Sa sœur aînée, Rumer a écrit: «J'aime ces petits fous. Félicitations, je vous aime tous les deux énormément et suis ravie pour vous». De son côté, Scout LaRue a lancé «Hip hip hop, hourra !!!!!» et ajouté «Bienvenue au premier frère Willis officiel».

C'est en effet le premier garçon qui entre dans la famille: à 66 ans, Bruce Willis est en effet à la tête d'une famille de cinq filles! Trois de son union avec Demi Moore (1987-2000), et deux avec sa nouvelle épouse depuis 2009, Emma Heming (Mabel et Evelyn, respectivement 9 et 7 ans).

(mc/L'essentiel)