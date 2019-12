Les potins de stars les plus lus cette année

1. Le nouveau-​​né de Jessica Thivenin va mal

L'histoire de Jessica Thivenin a particulièrement touché nos lecteurs et figure désormais en tête des articles people les plus lus de cette année. Alors que la naissance de leur fils devait être le plus beau jour de leur vie, Jessica Thivenin et son mari, Thibault Garcia, ont vécu un véritable cauchemar. Le petit garçon qu'ils ont accueilli en octobre a dû subir une opération d'urgence. «C'est un moment très difficile actuellement pour nous (...) On prie chaque seconde merci pour tous vos messages», avait confié la Marseillaise sur son compte Instagram.

2. Quentin, le «Ken français» est mort à 26 ans

Sosie de la poupée masculine légendaire, le Meusien Quentin Dehar s'est donné la mort à l'âge de 26 ans. Le jeune homme se serait pendu pendant ses vacances près d'Aix-en-Provence, dans le sud de la France. Un décès qui a choqué la toile, où les hommages ont été très nombreux. Quentin avait multiplié les opérations de chirurgie esthétique pour ressembler le plus possible à son idole, Ken, le compagnon de la poupée Barbie.

Il avait tout fait pour ressembler à Ken, le fiancé de Barbie.

3. «Ma conversion, un grand choc»

Arrivée au sommet des charts en France durant les années 2000, Diam's avait choisi en 2009 de mettre fin à sa carrière, suite à sa conversion à l'islam. L'ancienne rappeuse française, qui vivrait désormais en Arabie saoudite, revient sur son changement de vie: «C’était un grand choc pour les Français», estime-t-elle. «J’étais chanteuse et un jour j’arrive avec le voile (...) Les gens disaient "Comment est-ce possible? Cette femme porte le voile maintenant?" Vous savez, c’est impossible pour eux».

4. Ophélie Winter serait devenue sans-​​abri

Vraiment très choqué par la descente au enfer d’Ophelie Winter. #opheliewinter pic.twitter.com/2MsVS3Vuf0 — E$TEBAN (@estebmunoz) September 28, 2019

Mannequin, chanteuse, animatrice mais également actrice, Ophélie Winter a connu la gloire dans les années 90 et 2000 avant de sombrer. D'après plusieurs magazines people (dont les clichés de Voici ci-dessus) , l'ex-vedette de 45 ans serait à la rue et dormirait dans sa voiture à Paris. Les conséquences d'une descente aux enfers entamée après son expérience ratée dans «Danse avec les stars» en 2014, un accident de la route en 2018 et sa rupture avec un richissime néerlandais. En espérant pour elle que Dieu lui donne toujours la foi...

5. Jaden Smith a brisé le cœur de sa mère

L'épouse de Will Smith n'oubliera jamais le jour où son fils, Jaden, a décidé de prendre son indépendance, en quittant le nid familial. «Il avait 15 ans. Je m'en rappelle bien parce que cela a été l'un des moments les plus déchirants de ma vie», confie Jada Pinkett Smith. «Je me souviens que j'étais anéantie, avoue la star américaine. Mais en même temps je me disais: «Il a raison. Il a 15 ans. Le moment est venu pour lui de quitter la maison».

6. Son compte Pornhub enflamme la Toile

I love bananas..

obviously because they are healthy..

Duh pic.twitter.com/0vOlB2t7hs — Bₑₗₗₑ Dₑₗₚₕᵢₙₑ (@Cantleaveme1) July 17, 2019

Une célèbre instagrammeuse et cosplayeuse britannique de 19 ans avait promis que si sa nouvelle publication Instagram obtenait plus d'un millions de likes, elle ouvrirait un compte sur Pornhub. La publication, qui n'a pas manqué de ravir le site d'hébergement de vidéos pornographique, a atteint le million de likes en quelques heures à peine via les réseaux sociaux. Chose promise, chose due...

7. Le prince William a-​​t-​​il trompé Kate?

La rumeur prend une ampleur sans précédent en Grande-Bretagne. Le couple modèle formé entre le probable futur roi et Kate Middleton ferait face à une crise conjugale sans précédent. La faute au prince William, qui selon plusieurs tabloïds britanniques, aurait trompé sa femme avec une amie de longue date, Rose Hanbury, duchesse de Cholmondeley, elle aussi mariée.

8. Un rare cliché de Stromae fait le buzz

Après plusieurs mois sans nouvelles, Stromae est réapparu sur les réseaux sociaux, le temps d'un cliché posté par sa femme Coralie Barbier. Alors que la star avait plus ou moins disparu du paysage médiatique depuis presque trois ans, la photo filtrée n'en dit pas plus sur son état de santé. Le chanteur a en effet souffert d'une grave dépression après une tournée interminable de 200 dates, deux albums à succès... et un traitement préventif contre le paludisme qui lui a provoqué de nombreux effets secondaires.

9. «Il m'a violée devant les caméras»

C'est à travers le podcast «Sorry not sorry» qu'Alyssa Milano, qui s'est faite connaître notamment pour ses rôles dans «Madame est servie» et «Charmed», a évoqué ce récit glaçant. La voix tremblante, l'actrice américaine raconte avoir été violée pendant le tournage d'une scène de sexe pendant que les caméras «tournaient encore».

L'actrice est à l'origine du mouvement #MeToo, initié par un Tweet en 2017. (Photo: AFP/Ethan Miller)

10. «Michelle Obama, une lueur d'espoir»

Beyoncé ne tarit pas d'éloge sur Michelle Obama. Elle a expliqué au Time magazine combien l'ancienne Première Dame des États-Unis était un modèle et une source d'inspiration pour ses trois enfants. Mariée à l'ancien président des États-Unis, Michelle a été nommée l'une des personnes les plus influentes du monde par ledit magazine cette semaine, ce qui a poussé la reine de la pop à exprimer sa gratitude envers celle qui montre son courage, son honnêteté, et son empathie en tant que femme noire.

So proud of my girl! The Queen has done it again. @Beyonce, thank you for always living your truth. #Homecoming pic.twitter.com/NlNkKIwqN6 — Michelle Obama (@MichelleObama) April 18, 2019

(L'essentiel)