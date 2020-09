Parents interdits d'entrer, mais pas Meghan et Harry

Même quand ils veulent faire une bonne action, le duc et la duchesse de Sussex s’exposent aux critiques. Dernier exemple en date: leur visite dans une crèche de Los Angeles qui accueille des enfants de milieux défavorisés. Harry et Meghan y ont planté des fleurs en compagnie des bambins et ont passé du temps en leur compagnie pour évoquer la nature et l’importance de manger sainement, a communiqué l’établissement sur Instagram en partageant une série de photos de ce jour un peu spécial.

Seulement, en voyant ces images, les parents dont les petits fréquentent la crèche ont ressenti une certaine irritation. Pour quelle raison? Le fait que le couple ducal ait pu entrer et passer du temps avec les enfants alors que cela leur est interdit en raison du Covid-19. «Je n’ai même pas pu tenir la main de ma fille et l’amener en classe pour son premier jour au jardin d’enfants et ces deux arrivent et enfreignent les règles quand ils en ont envie?», a commenté une maman, tandis qu’une autre a relevé qu’elle n’avait pas le droit d’apporter un crayon à son enfant et qu’il ne devrait pas y avoir d’exceptions, d’autant plus que les petits n’ont aucune idée de qui sont Harry et Meghan.

