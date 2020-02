Humilié, Future veut que son ex soit punie

Depuis plusieurs mois, le rappeur de 36 ans est dans la tourmente à cause d'une ex-copine, Eliza Reign, qui affirme qu'il est le père de sa fille, née en avril 2019. Future, qui a déjà six enfants issus de différentes relations, n'a jamais voulu se soumettre à un test de paternité. Selon TMZ, l'artiste a porté plainte lundi 3 février 2020 contre cette femme pour «diffamation» et «non-respect de la vie privée».

Dans les documents déposés devant la justice, il affirme que l'influenceuse a donné une description détaillée de son pénis lors d'une interview à la radio, ainsi que sur Instagram. Elle aurait aussi raconté qu'il avait engagé quelqu'un pour la tuer quand il avait appris qu'elle était enceinte et qu'elle refusait d'avorter. Ce qu'il nie en bloc.

Se trouvant dans «une détresse émotionnelle», l'Américain compte bien obtenir des dommages et intérêts. Pour le moment, Eliza n'a pas réagi à cette attaque.

(L'essentiel/lja)