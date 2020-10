Shy’m est enceinte de son premier enfant

C’est une sacrée surprise que Shy’m a réservée à ses fans. Dans la nuit du 22 au 23 octobre 2020, la chanteuse a non seulement mis en ligne la vidéo accompagnant son dernier titre en date, mais également révélé qu’elle attendait un enfant. Et le nom de la chanson, «Boy», indique que la Française de 34 ans est enceinte d’un garçon.

«C’est non sans excitation et sans émotion que je pose ça là: BOY, mon nouveau single. (C’est bon de vous retrouver. Et pour le reste, je n’ai pas encore les mots)», a écrit Sh’ym sur Instagram. Quant à l’identité du père, elle reste un mystère, tout comme la date du terme de la grossesse.

«J’ai toujours été très pudique là-dessus. On parle assez de ma vie privée surtout en se trompant beaucoup. Vivons heureux, vivons cachés», a-t-elle dit dans une interview accordée au Parisien, précisant que les paroles de la chanson sont destinées à son futur bébé. «Bien qu’il ne soit pas encore né, il m’apaise. Dès son arrivée, je me suis sentie plus sereine, mes doutes ont disparu», a-t-elle confié.

(L'essentiel/jfa)