«Vous connaissez le petit secret dans mon bidou!»

Plus de dix ans après ses participations à Secret Story (en France et au Portugal) puis aux «Anges de la téléréalité» Daniela Martins vit aujourd'hui loin de la télévision, entourée de son mari, Julien et de ses deux enfants, Éléa (5 ans) et Valentin (2 ans).

Et la famille va bientôt s'agrandir: la Portugaise, qui a grandi au Luxembourg, a annoncé début septembre être enceinte de son troisième enfant. «Nous attendons un bébé», a-t-elle écrit en légende d'une très jolie photo sur Instagram.

Elle ne pensait pas annoncer la nouvelle si vite à ses abonnés mais une petite frayeur l'a invitée à le faire. «Je prenais ma deuxième dose de vaccin et toute la journée, j'étais pas trop mal (...) mais je ne sentais pas le bébé bouger. Je suis allée aux urgences», a-t-elle confié en story, à ses fans.

Finalement, après plusieurs examens, il s'est avéré que tout allait bien et la jeune femme de 34 ans vit aujourd'hui pleinement sa grossesse. Mardi, elle a dévoilé le sexe du futur bébé: ce sera un petit garçon!

