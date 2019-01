Entrecôte en or: Ribéry répond à tous les «rageux»

En vacances à Dubaï pendant la trêve en Bundesliga, Franck Ribéry a fait comme de nombreuses stars du sport et d'ailleurs. Il est allé manger dans le restaurant de Salt Bae, le célèbre boucher turc qui sale la viande comme personne et avait inspiré de nombreuses parodies sur les réseaux sociaux.

L'ancien Marseillais y avait dégusté une entrecôte dorée à plus de 1 000 euros et avait fait le tour du web et des médias dans la foulée. Beaucoup s'étaient offusqués de la somme dépensée et conseillaient au joueur de se tourner vers des associations caritatives. Le joueur, lui, a tenu à exprimer son point de vue et, le moins que l'on puisse dire, c'est que ça déménage...

«Je ne vous dois rien»

«Pour 2019, remettons les points sur les I et les barres sur les T... Commençons par les rageux, les envieux, nés sûrement d'une capote trouée: n*quez vos mères, vos grands-mères et même votre arbre généalogique. Je ne vous dois rien, ma réussite c'est avant tout grâce à Dieu, à moi et mes proches qui ont cru en moi, pour les autres, vous n'étiez que des cailloux dans mes chaussettes!»

«Ensuite, concernant ces pseudo-journalistes qui ont toujours été dans la critique négative envers moi, mes actes (dernier exemple en date: le Prix de ce que je mange!)... Quand je fais des dons, (car on m'a appris à donner quand je reçois beaucoup...) Pourquoi aucun média national ne diffuse-t-il cela? Nous, vous préférez parler des vacances que je passe en famille, vous scrutez mes faits et gestes, ce que je mange etc! Oh oui, pour ce genre de futilités vous êtes présents!»

De nombreux internautes ont quant à deux défendu le joueur, que ce soit sur le fond, comme sur la forme.

Viens de voir l'histoire Ribéry. Mais une nouvelle fois la propagation de cette nouvelle (et son emballement) est assez inquiétante. Plus aucune vérification et notamment le prix réel payé... La carte du restau n'est pas en euros ...sans compter qu'il fait ce qu'il veut...— Herve Penot (@hpenot_lequipe) 5 janvier 2019

Les jugements de valeur n'engagent que ceux qui en ont. À partir du moment où son argent a été acquis légalement et qu'en plus, il fait des dons aux associations plus que les 3/4 d'entre nous, au nom de quoi faut-il régenter comment il se fait plaisir ? Ribery ne nous doit rien. https://t.co/WUxM5ni5vL— Puff Mammy. (@PaolaAudrey) 5 janvier 2019

J'ai voulu faire comme Ribéry sauf que j'ai pas les moyens. Du coup j'ai mangé un Ferrero Rocher avec l'emballage, ben c'est dégueulasse.— Mønsᵾ (@oOMrTitiOo) 5 janvier 2019

Monsieur @FranckRibery si vous ne savez pas quoi faire de votre argent, il reste plein de causes à financer et soutenir,dans le monde entier. https://t.co/dPQKXNOGWt— Audrey PULVAR (@AudreyPulvar) 4 janvier 2019

(L'essentiel/Sport-Center)