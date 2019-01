Un quatrième enfant pour Kim et Kanye

L'heureuse nouvelle a été rapportée mercredi par la presse américaine: Kim Kardashian et Kanye West seront bientôt les parents d'un quatrième enfant.

Selon le site Us Weekly, il s'agit d'un petit garçon qui naîtra par mère porteuse au mois de mai 2019. Il rejoindra ainsi North (5 ans), Saint (3 ans) et Chicago (1 ans). «Pour en savoir plus, il faudra regarder notre émission», a confié la future maman à E! News.

(L'essentiel/szu)