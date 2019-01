«J'ai été confronté à des fans vraiment gratinées»

Depuis qu'il a incarné le ténébreux Christian Grey, dans la sulfureuse saga «Cinquante Nuances de Grey», Jamie Dornan est devenu un sex-symbol dans le monde entier. Pas étonnant que de nombreuses admiratrices n'aient plus aucune retenue quand elles croisent son chemin. «J'ai été confronté à certaines qui étaient vraiment gratinées!» confie l'acteur à Public. Le Britannique de 36 ans a même fait une rencontre inattendue avec une fan très décomplexée. «Un jour, l'une d'elles m'a demandé de lui signer un autographe sur les seins, alors que je venais de finir un parcours de golf! J'ai refusé!» se souvient-il.

Étonnamment, sa plastique de rêve le met mal à l'aise. Même si cela peut être un avantage pour sa carrière, Jamie souhaiterait être pris au sérieux dans son métier. «Une part de moi souhaite profondément et simplement être reconnu pour mon travail d'acteur et non pas pour mon physique, explique-t-il. C'est pourquoi je ne suis pas à l'aise avec mon image de sex-symbol. Cela devient un peu énervant lorsque je m'investis énormément dans la série «The Fall», où je laisse des larmes, de la sueur et du sang, et que des gens osent me demander si un tueur en série peut être aussi mignon!»

(L'essentiel/lja)