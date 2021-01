Ivanka Trump blessée par sa célèbre belle-​​sœur

«Accepter les résultats d'une élection démocratique légitime est patriotique. Refuser de le faire est antiaméricain», a tweeté Karlie Kross, à la suite des émeutes au Capitole la semaine dernière. «Il faut le dire à ta belle-sœur et à ton beau-frère», a lancé une internaute. «J'ai essayé», a rétorqué le top américain, qui a défilé pour les plus grands et est encore l'égérie de nombreuses marques.

Ce tweet a «blessé» Ivanka Trump, rapporte le site Page Six. «Elle a surtout été surprise, parce qu'elles sont très proches et se parlent régulièrement, mais jamais vraiment de politique», a confié une proche de la famille. Ivanka Trump est en effet sa belle-sœur depuis qu'elle s'est mariée en 2018 avec Joshua Kushner, le petit frère de Jared Kushner, époux de la fille du président américain.

Les relations entre les deux femmes se sont toutefois un peu distendues ces derniers temps eu égard à la façon dont l'administration Trump se comportait, alors Karlie a fièrement défendu Hillary Clinton en 2016 et Joe Biden en 2020.

Elles pourraient toutefois renouer puisqu'il se murmure qu'Ivanka Trump serait sur le point de «trahir» son paternel en assistant à l'investiture du nouveau président américain alors que son père et une poignée d'irréductibles refusent toujours de reconnaître le résultat de l'élection. Celle qui fêtera ses 40 ans l'automne prochain espère ainsi ne pas hypothéquer ses chances d'embrasser une carrière politique dans les prochaines années.

(mc/L'essentiel)