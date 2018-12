Elle a gagné une fortune grâce au téléphone rose

Clara Morgane a su rebondir après sa brève et prolifique carrière d'actrice porno. Misant sur son physique avantageux, la Française de 37 ans a expérimenté le mannequinat, avec ses calendriers sexy, l'animation-télé, mais aussi le téléphone rose, juste avant de se lancer dans la musique, en 2006.

«J'ai gagné le plus d'argent dans la téléphonie, a confié Clara dans l'émission radio Le Show de Luxe, sur Voltage. Ça, c'était un truc de malade. C'étaient de gros contrats et en plus j'avais signé pour cinq ans. Avant, c'était la mode. Tu envoyais des numéros et tu recevais des photos et je pouvais aussi enregistrer des messages pour les répondeurs.» Et cette activité lui a rapporté des gains impressionnants. «C'était à l'année et je gagnais 250 000 euros par an!» se souvient-elle.

