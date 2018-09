La maison nettoyée avant l'arrivée de la police

La maison de Mac Miller était trop propre pour ressembler à celle d'une victime d'overdose. C'est du moins ce qu'ont expliqué des sources policières à TMZ, précisant qu'ils n'avaient trouvé qu'une «petite quantité de poudre blanche» lors de la fouille du domicile du rappeur à Los Angeles.

Certains éléments de preuve, ainsi que des conversations avec des témoins, laissent en effet à penser que la maison aurait été méticuleusement nettoyée. Si bien qu'il n'y aurait donc presque aucune preuve de consommation de drogue dans le logement du rappeur.

Or la police soupçonne Mac Miller d'avoir bel et bien succombé à une overdose. Et il semblerait improbable qu'une personne ayant consommé une dose mortelle ait le discernement nécessaire pour se débarrasser des preuves avant de mourir. Autre élément suspect: des gens ont été aperçus au domicile de Mac Miller dans la soirée de jeudi et vendredi et le rappeur n'a pas montré signe de vie depuis jeudi soir.

La fête de trop?

Ce soir-là, le rappeur de 26 ans avait organisé une fête endiablée, comme le raconte le site RadarOnline.com. «Il y avait beaucoup de bruit et d'agitation», a déclaré un témoin à RadarOnline. «Les invités entraient et sortaient toute la nuit, en faisant du bruit et en cassant des bouteilles.» Certains hôtes seraient restés jusque dans la matinée du vendredi. Quelques heures plus tard, les autorités étaient alertées par un homme ayant appelé le 911 (le numéro des urgences) depuis l'intérieur du domicile de Mac Miller.

La police poursuit son enquête et interroge les autres habitants du quartier. Ils recherchent des images de vidéosurveillance, ainsi que des numéros de plaque de voitures présentes sur les lieux pendant la fête. Bien que l'autopsie soit terminée depuis samedi, des examens toxicologiques plus détaillées seront nécessaires pour déterminer les conditions exactes de la mort du rappeur.

(L'essentiel/lph)